ANP KNVB bevestigt vertrek Van Basten

ZEIST - Marco van Basten is tot uiterlijk de laatste WK-kwalificatiewedstrijd van dit jaar - op 13 november tegen Luxemburg - assistent-bondscoach van Oranje. Dat maakte de KNVB dinsdag bekend. Van Basten heeft aangegeven in gesprek te zijn met de FIFA over een voetbaltechnische functie bij de wereldvoetbalbond.

Door ANP - 30-8-2016, 9:41 (Update 30-8-2016, 9:41)

Het Nederlands elftal is onder leiding van bondscoach Danny Blind momenteel in Noordwijk in trainingskamp bijeen en speelt donderdag in Eindhoven een oefenduel met Griekenland. Dinsdag 6 september volgt het eerste WK-kwalificatieduel, uit tegen Zweden.