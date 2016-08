Gullit: Ook Marco van Basten weg bij Oranje

ANP Gullit: Ook Marco van Basten weg bij Oranje

AMSTERDAM - Volgens Ruud Gullit vertrekt ook assistent-bondscoach Marco van Basten bij het Nederlands elftal. Dat liet de oud-international maandagavond in het tv-programma RTL Late Night weten.

Door ANP - 29-8-2016, 23:42 (Update 30-8-2016, 0:12)

,,Marco heeft mij zelf gebeld. En heeft mij dat verteld. Hij vond dat ik dat moest weten tijdens mijn onderhandelingen met de KNVB'', zei Gullit, die zelf onlangs kandidaat was om tot de technische staf toe te treden van Oranje. Hij kwam er echter tijdens de besprekingen met technisch directeur Hans van Breukelen niet uit.

,,Het is nu al nieuws, iedereen heeft het erover'', lichtte Gullit zijn onthulling toe. ,,Het is bij het tv-programma van Jeroen Pauw ook al gezegd.''

Gullit confronteerde naar eigen zeggen Van Breukelen tijdens de onderhandelingen met het (toen nog niet uitgelekte) nieuws over Van Basten. ,,Is dat niet iets wat ik zou moeten weten?, vroeg ik hem. ,,Toen volgde er wat gestommel. Ik had beloofd om niets te zeggen, antwoordde Van Breukelen. Maar we zijn toch aan het onderhandelen?, zei ik terug. 'Je hoort mij dit te vertellen'. Ik was echt des duivels. Ik was heel boos op hem. Ik vond het vanaf dat moment ook heel moeilijk. Ik had er ineens een heel raar gevoel bij. Iets wat heel leuk had kunnen zijn, vond ik ineens een probleem worden. Toen had ik er eigenlijk ook geen zin meer in.''

Het is nog niet duidelijk wanneer Van Basten zou vertrekken bij Oranje. Het Nederlands elftal oefent donderdag in Eindhoven tegen Griekenland en speelt dinsdag de eerste WK-kwalificatiewedstijd in en tegen Zweden. De KNVB was maandagavond laat niet bereikbaar voor commentaar. Volgens De Telegraaf heeft Van Basten een aanbieding gekregen om bij de wereldvoetbalbond FIFA in dienst te treden.

De nieuwe ontwikkelingen rond Van Basten vormen een nieuwe tegenslag voor bondscoach Danny Blind. Eerder deze zomer besloot zijn assistent Dick Advocaat in te gaan op een aanbieding van Fenerbahçe. Daarna kreeg Blind te horen dat zijn gewenste opvolger Gullit geen akkoord had bereikt met Van Breukelen. Ook het aangekondigde vertrek, aan het einde van het jaar, van de trouwe en gewaardeerde teammanager Hans Jorritsma viel slecht bij de geplaagde bondscoach. De KNVB maakte eerder op maandag ook nog bekend dat directeur betaald voetbal Bert van Oostveen zijn functie per 1 september neerlegt. Hij wordt opgevolgd door Gijs de Jong.