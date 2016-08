Absentie Casillas bij Spanje verrast Ramos

BARCELONA - De geroutineerde Spaanse verdediger Sergio Ramos was zeer verrast toen hij hoorde dat doelman Iker Casillas geen deel uitmaakt van de selectie van zijn land voor de kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein, op 5 september. De nieuwe bondscoach Julen Lopetegui maakte vorige week bekend de recordinternational niet te hebben opgeroepen. Op de Europese titelstrijd de afgelopen zomer was Casillas al tweede keus.

Door ANP - 29-8-2016, 16:43 (Update 29-8-2016, 16:43)

,,We keken er allemaal van op'', sprak de speler van Real Madrid namens de selectie. ,,Iker is een speler van historische waarde. Niet alleen voor Spanje, maar voor het voetbal in de hele wereld. Hij is een icoon. Ik heb begrepen dat deze beslissing in overleg tussen hem en de bondscoach is genomen. Ik kan niets anders doen dan die respecteren.''

David de Gea is eerste keus. De doelman van Manchester United stond op het EK al in het doel.