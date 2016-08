Directeur Van Oostveen weg bij KNVB

ZEIST - Bert van Oostveen stopt bij de KNVB als directeur en bestuursvoorzitter van de sectie betaald voetbal. Hij lag al geruime tijd onder vuur, onder meer vanwege zijn keuzes voor de bondscoaches van het Nederlands elftal. Ondanks het missen van het EK besloot de raad van commissarissen van de KNVB eind vorig jaar wel Van Oostveen te herbenoemen als bestuursvoorzitter betaald voetbal, voor een periode van drie jaar. Amper tien maanden later vertrekt de 45-jarige bestuurder uit Amstelveen alsnog.

Door ANP - 29-8-2016, 15:34 (Update 29-8-2016, 16:23)

,,De afgelopen tijd is mooi, maar tegelijkertijd bovenmatig intensief geweest'', aldus Van Oostveen. ,,Daarom heb ik de zomer deels gebruikt om eens goed na te denken over mijn eigen toekomst. Veel projecten slaagden, veel ambities werden waargemaakt, sommige niet. De realiteit is dat leiderschap, zeker in het betaald voetbal, niet onbeperkt houdbaar is. Het is tijd voor nieuwe uitdagingen.''

Op verzoek van de KNVB blijft Van Oostveen wel actief als secretaris-generaal, een rol die hij sinds 2012 bekleedt en waarin hij de bond in het buitenland vertegenwoordigt. Ook gaat hij verder als toernooidirecteur voor het EK vrouwen 2017 in eigen land.

Onder vuur

Van Oostveen kwam onder vuur te liggen door de constructie die hij twee jaar geleden bedacht bij het Nederlands elftal. Hij verkoos Guus Hiddink als bondscoach boven Ronald Koeman en beloofde assistent Danny Blind dat hij zou doorschuiven als Hiddink zou vertrekken. Medio vorig jaar kreeg Hiddink zijn ontslag na de moeizame start van de EK-kwalificatie en kon Van Oostveen niet anders dan Blind vervroegd aanstellen als bondscoach. Met Blind aan het roer miste Oranje het EK in Frankrijk. De KNVB-directeur kreeg ook veel kritiek over zich heen in de licentiezaak rond FC Twente. Tegen zijn zin in werd Hans van Breukelen onlangs aangesteld als technisch directeur, waardoor Van Oostveen een deel van zijn takenpakket rond Oranje moest afstaan.

Van Oostveen was bij de bond eerder manager competitiezaken, projectleider tijdens grote toernooien en sinds 2010 lid van het bestuur betaald voetbal. Van Oostveen volgde in dat jaar Henk Kesler op als directeur betaald voetbal en bestuursvoorzitter.