ANP Hendrix hoopt dat zijn droom uitkomt

NOORDWIJK - Voor het Nederlands elftal debuteren in het Philips-stadion van zijn eigen club PSV. Het zou zomaar eens kunnen uitkomen voor Jorrit Hendrix, als Oranje donderdag tegen Griekenland oefent in Eindhoven. ,,Dan komt er een droom uit'', zei de 21-jarige middenvelder.

Door ANP - 29-8-2016, 14:45 (Update 29-8-2016, 14:45)

Hendrix meldde zich maandag voor het eerst bij Oranje. Onderweg naar Noordwijk vertelden ploeggenoten Jeroen Zoet en Davy Pröpper wat hij kan verwachten bij het Nederlands elftal. ,,Zo'n eerste keer is spannend, maar ik ga er alles aan doen om er vaker bij te zitten. Ik speel nu veel bij PSV en dan kom je kennelijk ook in beeld bij de bondscoach. Veel van de jongens die ik hier ga ontmoeten, spelen al in het buitenland'', weet Hendrix. ,,Zij zijn wat verder in hun loopbaan. Het zou super zijn als ik mag debuteren, in Eindhoven nog wel. Maar ik reken nergens op. Ik ga mijn best doen en zie wel waar dat toe leidt.''