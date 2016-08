Barcelona heeft Alcácer bijna binnen

ANP Barcelona heeft Alcácer bijna binnen

BARCELONA - Spaans international Paco Alcácer staat voor de overgang van Valencia naar Barcelona, een transfer waarmee naar verluidt zo'n 30 miljoen euro is gemoeid. De aanvaller is maandag al in de Catalaanse stad gearriveerd voor de medische keuring. Volgens sportkrant El Mundo Deportivo tekent Alcácer in Barcelona een contract voor vijf jaar.

Door ANP - 29-8-2016, 12:26 (Update 29-8-2016, 12:26)

Alcácer ontbrak zaterdag al in de selectie van Valencia, dat met 1-0 verloor bij Eibar. ,,Hij was niet in de ideale situatie om te spelen'', verklaarde zijn coach Pako Ayesteran diens afwezigheid. De aanvaller, die dinsdag 23 jaar wordt, maakte in 2010 zijn debuut voor Valencia dat hem in het seizoen 2012-13 verhuurde aan Getafe. Hij scoorde de afgelopen twee seizoenen 51 keer en was de topscorer van de Spaanse ploeg in hun EK-kwalificatie. Op dat toernooi in Frankrijk ontbrak hij afgelopen zomer.