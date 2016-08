Doelpunt Strootman helpt Roma niet aan winst

ANP Doelpunt Strootman helpt Roma niet aan winst

ROME - Kevin Strootman heeft zijn ploeg AS Roma ondanks een doelpunt niet aan de overwinning kunnen helpen in de wedstrijd tegen Cagliari. De Nederlander maakte in de 47e minuut de 2-0. Diego Perotti had AS Roma al na zes minuten via een strafschop op voorsprong gebracht.

Door ANP - 28-8-2016, 23:21 (Update 28-8-2016, 23:21)

Maar in de tweede helft kwam Ciagliari toch nog langszij door treffers van Marco Borriello en Marco Sau. Het laatste doelpunt viel twee minuten voor tijd.

Sassuolo won voor eigen publiek met 2-1 van Pescara. Timo Letschert zat de hele wedstrijd op de bank.