Italiaanse spits Rossi naar Celta de Vigo

VIGO - De Spaanse voetbalclub Celta de Vigo heeft zich versterkt met Giuseppe Rossi. De Italiaanse spits, geboren in de Verenigde Staten, komt over van Fiorentina. Die Italiaanse club verhuurde Rossi het afgelopen half jaar aan Levante. Ondanks zes doelpunten van Rossi degradeerde Leventa uit de Primera División, de hoogste Spaanse klasse.

Door ANP - 28-8-2016, 10:36 (Update 28-8-2016, 10:36)

De 29-jarige Italiaan beleefde zijn beste periode in Spanje bij Villarreal. Tussen 2007 en 2013 maakte Rossi ruim tachtig doelpunten voor de gele brigade. De dertigvoudig international van Italië (zeven treffers) werd de afgelopen jaren geplaagd door zware blessures, met name aan zijn knieën. Na een doelpuntrijk half jaar bij Levante krijgt Rossi nu een kans bij Celta de Vigo, dat in de groepsfase van de Europa League één van de tegenstanders van Ajax is.