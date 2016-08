Ajax wil crisis bezweren bij Eagles

ANP Ajax wil crisis bezweren bij Eagles

DEVENTER - Ajax wil zondag vanaf 14.30 uur in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles voorkomen dat het niet al vroeg in het seizoen in een heuse crisis beland. Voor de nieuwe trainer Peter Bosz en zijn spelers telt alleen een zege in Deventer.

Door ANP - 28-8-2016, 4:19 (Update 28-8-2016, 4:19)

Ajax verloor dit seizoen voor eigen publiek al punten tegen Roda JC (2-2) en Willem II (1-2). Alleen het uitduel met Sparta Rotterdam werd vooralsnog gewonnen. Afgelopen woensdag blameerde Ajax zich in de laatste voorronde van de Champions League met een pijnlijke nederlaag tegen FK Rostov (1-4).

Burgemeester Andries Heidema van Deventer heeft uit veiligheidsoverwegingen een noodverordening afgekondigd voor het duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax. Hij heeft signalen ontvangen dat een groot aantal ontevreden supporters van de club uit Amsterdam zonder kaartje naar Deventer wil komen. Volgens de politie zijn de openbare orde en veiligheid binnen de stadsgrenzen daardoor niet gegarandeerd.