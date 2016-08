Lazio verliest van Juventus

ROME - Lazio heeft zaterdagavond het thuisduel met Juventus verloren. Sami Khedira maakte het enige doelpunt voor de regerend kampioen uit Turijn (0-1).

Door ANP - 27-8-2016, 20:08 (Update 27-8-2016, 20:08)

Stefan de Vrij had een basisplaats bij Lazio. De verdediger ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal voor het eerste duel met Zweden in de WK-kwalificatie. De Vrij heeft bijna een jaar aan de kant gestaan met problemen met kraakbeen in een knie. Hij heeft bondscoach Danny Blind laten weten dat hij zich nog niet voor de volle honderd procent fit voelt.

Ricardo Kishna en Wesley Hoedt bleven de hele wedstrijd op de bank bij Lazio.