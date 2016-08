Wilmots haalt uit naar Belgische voetbalbond

BRUSSEL - Marc Wilmots heeft zaterdag in Belgische media uitgehaald naar de Belgische voetbalbond. Hij werd als bondscoach ontslagen nadat België bij het EK in de kwartfinales tegen Wales werd uitgeschakeld. ,,De voetbalbond heeft er alles aan gedaan om mij te destabiliseren en ten val te brengen", zegt Wilmots onder meer in Le Soir.

Door ANP - 27-8-2016, 11:11 (Update 27-8-2016, 11:32)

,,Gezien de problemen die mijn voorgangers ervaren hadden bij de nationale ploeg, had ik bij mijn aanstelling heel wat beslissingsbevoegdheden gevraagd. Die hebben ze me ook gegeven, maar toen de resultaten plots goed werden, wilden ze de macht plots toch naar zich toetrekken. Een coach wordt beoordeeld op zijn resultaten en op dat vlak kon ik de beste statistieken voorleggen. Maar ik begreep al snel dat het onder mijn bewind nooit goed genoeg zou zijn", aldus Wilmots.

Hij noemt zijn tijd als bondscoach een ,,formidabel afgesloten hoofdstuk´´. ,,Maar ik ben blij dat het achter de rug is, want ik wilde niet meer leven in dat negatieve klimaat." Op de resultaten met de Rode Duivels is de voormalige aanvaller best trots. ,,We hebben ons twee keer op rij kunnen plaatsen voor een groot toernooi, twee keer haalden we de kwartfinales. Tussendoor bereikten we de eerste plaats op de FIFA-wereldranglijst. Ik denk niet dat het makkelijk wordt om beter te doen, maar ik wens mijn opvolger wel alle succes toe."