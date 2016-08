Gullit spreekt Van Breukelen tegen

ZEIST - Ruud Gullit heeft niet geëist dat hij bij een eventueel vertrek van Danny Blind zou promoveren naar de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-topvoetballer zegt dat vrijdag tegen de NOS in reactie op de uitleg van technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB.

Door ANP - 26-8-2016, 19:19 (Update 26-8-2016, 19:19)

Die zei eerder op de dag in Zeist dat Gullit geen assistent-bondscoach is geworden omdat de KNVB niet aan zijn voorwaarden wilde voldoen. Een daarvan zou zijn dat Gullit de garantie wilde dat hij Blind of zijn eerste assistent Marco van Basten bij vertrek kon opvolgen.

,,Wat Van Breukelen zegt is pertinent niet waar", aldus Gullit. ,,Ik heb gevraagd aan de bond of ik op papier kon krijgen of ik bij een vertrek van Blind of de andere assistent Marco van Basten opnieuw kon onderhandelen over mijn positie. Voor Van Breukelen was dat logisch, maar hij weigerde dat in het contract te zetten. Daar kon ik niet mee leven.''