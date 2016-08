Casillas niet opgeroepen voor Spaans elftal

ANP Casillas niet opgeroepen voor Spaans elftal

MADRID - Recordinternational Iker Casillas is niet opgeroepen voor het Spaanse elftal. De nieuwe bondscoach Julen Lopetegui heeft de doelman buiten de selectie gelaten voor de wk-kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein én de oefeninterland met België, begin september.

Door ANP - 26-8-2016, 13:03 (Update 26-8-2016, 13:21)

,,Ik heb met Iker gesproken'', zei Lopetegui. ,,Hij is een icoon voor het Spaanse voetbal en een geweldige speler. Maar ik heb besloten dat nu David de Gea (Manchester United) onze nummer één is.''

De bondscoach, die na de Europese titelstrijd deze zomer Vicente del Bosque opvolgde, wilde nog niet spreken van een definitief afscheid. Op het EK zat Casillas nog op de bank, achter De Gea. De andere keepers die nu zijn opgeroepen zijn Pepe Reina en Adrian.

Vergeleken met het EK zijn de aanvallers Diego Costa en Paco Alcacer en middenvelder Juan Mata terug. Cesc Fabregas is een andere opvallende afvaller. In Frankrijk werd Spanje de afgelopen zomer in de achtste finale uitgeschakeld door Italië.