ANP Choukoud: liefst Nederlands kampioen

AMSTERDAM - Khalid Choukoud heeft liefst drie doelen voor de komende marathon van Amsterdam op zondag: de Nederlandse titel, de limiet voor de WK van 2017 in Londen én een persoonlijk record. ,,Toch wil ik het liefst Nederlands kampioen worden. Ik heb al zeventien nationale titels op zo’n beetje alle afstanden, maar die op de marathon ontbreekt nog’’, zegt de dertigjarige Haagse atleet.

Door ANP - 13-10-2016, 13:58 (Update 13-10-2016, 14:12)

Hij is goed in vorm en zeer gemotiveerd, vertelde de atleet donderdag. ,,Ik heb twee weken geleden in Breda zeer lekker gelopen op de halve marathon, dus ik ga met vertrouwen van start. Het zou heel mooi zijn als ik de WK-limiet van 2.11 kan slechten en helemaal super als ik onder mijn beste tijd van 2.10.52 kan finishen.’’

Choukoud loopt zondag pas zijn derde marathon. Een jaar geleden joeg hij in Amsterdam tevergeefs op de olympische limiet. De geboren Marokkaan strandde met een tijd van 2.11.34 op ruim een halve minuut van een ticket naar Rio. ,,Het was pijnlijk, maar ik heb later wel een verklaring gevonden. Mijn vader was in die periode erg ziek en dat speelde erg in mijn hoofd. Hij heeft me altijd ondersteund, dus het viel me zwaar om die marathon te lopen. Mentaal zat het gewoon niet goed.’’

Zijn vader is inmiddels weer gezond. ,,Ook om die reden ben ik supergemotiveerd. Ik heb op televisie gekeken naar Abdi Nageeye in de olympische marathon. Hij maakte een prachtige ontwikkeling door en ik hoop dat het nu mijn beurt is op zo’n doorbraak. Ik heb aangetoond dat ik aanleg heb voor de marathon. Mentaal ben ik sterker dan ooit en ik sta fris aan de start. Er moet iets moois uit kunnen komen.’’