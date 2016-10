Impey verlengt contract bij Orica

ANP Impey verlengt contract bij Orica

MELBOURNE - Wielrenner Daryl Impey draagt ook de komende drie seizoenen het shirt van Orica-BikeExchange, zo maakte de ploeg donderdag bekend.

Door ANP - 13-10-2016, 12:43 (Update 13-10-2016, 12:43)

De 31-jarige Zuid-Afrikaan rijdt sinds 2012 in Australische dienst. Hij is vijfvoudig nationaal kampioen tijdrijden en de eerste Zuid-Afrikaan die in de Tour de France de gele trui droeg (twee dagen in 2013). In 2009 won Impey de Ronde van Turkije en in 2014 de Ronde van Alberta.

,,Daryl is een heel belangrijke schakel in onze ploeg", zegt Matt White, sportdirecteur van Orica-BikeExchange. ,,Hij is een renner die op alle terreinen uit de voeten kan.''