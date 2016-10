Gestopt duo keert terug in handbalselectie

OOSTERBEEK - Maura Visser (31) en Pearl van der Wissel (32) zitten in de voorselectie van het Nederlands handbalteam voor het Europees kampioenschap in november, die de nieuwe bondscoach Helle Thomsen donderdag bekendmaakte. ,,Ze zijn van hoog niveau en horen bij de beste 28 speelsters van Nederland”, licht Thomsen toe.

Door ANP - 13-10-2016, 12:41 (Update 13-10-2016, 12:41)

Van der Wissel, die handbalt in Denemarken bij Odense, stopte in 2012 als international na een interlandcarrière van dertien jaar. Ook Visser (ploeggenoot van Tess Wester, Martine Smeets en Angela Malestein bij SG BBM Bietigheim in de Duitse competitie) kondigde dat jaar haar afscheid aan, nadat ze in onmin raakte met bondscoach Henk Groener. Groener had acht jaar lang de leiding over het Nederlandse vrouwenteam, maar hij werd vorige maand vervangen door de Deense Thomsen.

Het EK vindt plaats van 4 tot en met 18 december in Zweden. Nederland start met een wedstrijd tegen Duitsland. Van de 28 speelsters uit de voorselectie gaan er in principe zestien mee naar Zweden, aldus de bond.