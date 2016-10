Meerkampkampioene Ennis-Hill stopt

LONDEN - De Britse meerkampster Jessica Ennis-Hill beëindigt haar carrière. ,,Bijzondere herinneringen... vanaf mijn eerste wereldtitel in 2009 in Berlijn tot aan Rio 2016 ben ik zo bevoorrecht geweest met zo'n bijzondere loopbaan in de sport waar ik van houd'', schrijft de 30-jarige olympisch kampioen op Instagram.

Door ANP - 13-10-2016, 10:53 (Update 13-10-2016, 10:53)

Volgens Ennis-Hill was het besluit te stoppen een van de moeilijkste die ze ooit heeft gemaakt. ,,Maar ik weet dat het de goede keuze is. Ik heb altijd gezegd dat ik de sport wil verlaten terwijl ik nog aan de top zit'', aldus de Engelse.

Ennis-Hill boekte haar grootste successen op de zevenkamp. Zo won ze bij de Spelen in Londen in 2012 goud. De Nederlander Charles van Commenée was toen haar trainer. Op de Spelen in 2016 in Rio de Janeiro werd ze tweede op de zevenkamp. In 2009 en 2015 was Ennis-Hill wereldkampioen op dat onderdeel.