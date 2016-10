Terpstra: Qatar gebruikt mogelijkheden niet

DOHA - Met veel vertrouwen maken de Nederlandse wielerprofs zich gereed voor een verhit duel in de woestijn, komende zondag bij de wegwedstrijd voor mannen bij de wereldkampioenschappen in Qatar. ,,Ik zeg niet dat we favoriet zijn om de wereldtitel te pakken, maar ik denk dat we er goed voor staan. We hebben echt wel kans’’, zegt kopman Niki Terpstra donderdagochtend in het teamhotel. Met een knipoog: ,,Maar ik kan ook de koers niet voorspellen.’’

Door ANP - 13-10-2016, 9:53 (Update 13-10-2016, 10:43)

De Noord-Hollander van Etixx-QuickStep gedijt sowieso prima in het staatje aan de Perzische Golf. Hij won al twee keer de Ronde van Qatar, en legde daarvoor de basis met twee ritzeges. ,,Het enige probleem van dit wereldkampioenschap is, dat er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden hier. Je kunt heel mooie koersen rijden, met lange, rechte wegen en als er wind opsteekt met waaiers. Maar wat doen ze hier? Rondjes rijden aan het slot, tussen de hoge gebouwen waar waaiers onbestaanbaar zijn. Dat is net zoiets als een bergetappe rijden waar Alpe d’Huez inzit, drie keer er overheen gaan en dan beneden finishen. Ik hoop maar dat we in de grote ronde, voordat we op de plaatselijke omloop komen, al een knal hebben kunnen uitdelen. De afstand is groot, het wordt vanwege de temperatuur superzwaar en de te verwachten snelheid kilt iedereen.''

Wegkapitein Sebastian Langeveld weet wat de ploeg heeft aan de ervaren Terpstra, maar ziet ook veel perspectief voor het snelle duo van Oranje: Dylan Groenewegen en Danny van Poppel. ,,Natuurlijk kun je tal van scenario’s bedenken. Het zou ons goed uitkomen als het een zware afvalwedstrijd wordt. Dat is sowieso in het belang van Niki, maar ook van Dylan. Die kan goed overleven.''

Groenewegen bleek zich dit seizoen in veel situaties waar hij te vroeg alleen kwam te zitten, prima te kunnen redden tijdens de massasprints. Zo maakte hij indruk met de overwinning op de openingsdag van de Eneco Tour . ,,Die winst, mijn eerste in de WorldTour, heeft me nog wat extra zelfvertrouwen gegeven. Bovendien kon ik die dag een lange neus maken naar de mensen die vonden dat ik alleen de kleinere koersen wist te winnen’’, aldus Groenewegen.