ANP Rosberg test dikke banden

BARCELONA - De Duitse autocoureur Nico Rosberg heeft woensdag zijn eerste testronden gereden op de dikkere banden van Pirelli, die volgend jaar hun intrede doen in de Formule 1. De leider in het wereldkampioenschap kwam in een bolide van Mercedes uit het jaar 2015 tot zestig ronden in een privésessie op het circuit van Barcelona.

Door ANP - 12-10-2016, 22:00 (Update 12-10-2016, 22:00)

Heel veel wijzer werd Rosberg niet van de banden, die zo'n 25 procent breder zijn dan de huidige. In de ochtendsessie was het asfalt te koud om goede meetgegevens te verzamelen en in de middagsessie kon Rosberg door regen nauwelijks de baan op, liet de exclusieve bandenleverancier weten.

Rosberg is niet de eerste die het nieuwe rubber heeft getest. Onder anderen Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen van Ferrari mochten de banden ook al uitproberen. De Formule 1 plant voor 2017 grote veranderingen in het uiterlijk van de bolides, zodat deze nog sneller worden. Bredere banden zijn wezenlijk onderdeel van die vernieuwingen.