Nishikori als vijfde speler zeker van Finals

LONDEN - Kei Nishikori mag volgende maand meedoen aan de ATP World Tour Finals. De Japanse tennisser is sinds woensdag de vijfde speler die zeker is van een van de startbewijzen voor het toernooi in Londen waar de acht beste tennissers van het jaar het tegen elkaar opnemen. Eerder verzekerden Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka en Milos Raonic zich al van deelname.

Door ANP - 12-10-2016, 11:53 (Update 12-10-2016, 11:53)

Nishikori meldde zich wegens een bilspierblessure af voor het Masters-toernooi dat momenteel in Shanghai bezig is. Vanwege de resultaten van woensdag bij het evenement in China, met onder meer een nederlaag van de Tsjech Tomas Berdych, is Nishikori nu zeker van een ticket.

,,Ik ben blij dat ik weer in Londen in actie mag komen'', zo reageerde Nishikori, die in 2014 al eens de halve finale van de Finals haalde. Djokovic hield de Japanner toen uit de eindstrijd van het prestigieuze toernooi.

De ATP World Tour Finals zijn dit jaar van 13 tot en met 20 november.