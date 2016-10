Berdych ook in Shanghai snel klaar

SHANGHAI - Tomas Berdych verkeert aan het einde van het tennisseizoen niet in zijn beste vorm. De Tsjech verloor woensdag al in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De Spanjaard Marcel Granollers was in twee tiebreaks te sterk: 7-6 (4) 7-6 (1).

Door ANP - 12-10-2016, 9:58 (Update 12-10-2016, 9:58)

Berdych ging vorige week in Tokio ook al in de eerste ronde onderuit. Na het verlies in China lijkt de nummer negen van de wereld deelname aan het eindejaarstoernooi in Londen te kunnen vergeten. Daar mogen de beste acht tennissers van het jaarklassement in november aan meedoen.

Naast Berdych, die in Shanghai als zevende was geplaatst, ging ook de Kroaat Marin Cilic er in de eerste ronde uit. Hij was de nummer acht van de plaatsingslijst.