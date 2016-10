Bertens genomineerd voor tennisprijs

NEW YORK - Kiki Bertens maakt kans te worden uitgeroepen tot Most Improved Player of The Year, de prijs voor de tennisster die de meeste vooruitgang heeft geboekt in het jaar 2016. Dit heeft de internationale tennisfederatie WTA dinsdag bekendgemaakt. De 24-jarige Wateringse is een van de vier genomineerden.

Door ANP - 11-10-2016, 21:26 (Update 11-10-2016, 21:26)

Bertens neemt het in de verkiezing op tegen de Puerto Ricaanse olympisch kampioene Monica Puig, de Britse Johanna Konta die is opgestoomd naar de negende plek op de ranking en de Duitse Laura Siegemund, de huidige nummer 29. Bertens staat zelf momenteel 23e op de WTA-ranking. Ze begon het jaar als de nummer 101, maar steeg 78 plekken door haar toernooizege in Nürnberg en door het bereiken van de halve finale op Roland Garros.

Vorig jaar ging de prijs naar de Zwitserse Timea Bacsinszky. Tot zondag kan er worden gestemd.