Bertens kan niet winnen bij rentree

LINZ - Kiki Bertens heeft haar rentree op de tennisbaan geen glans kunnen geven. De nummer 23 van de wereldranglijst werd maandag in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Linz uitgeschakeld. De 24-jarige tennisster, die als zesde was geplaatst in de Oostenrijkse stad, moest buigen voor de Roemeense nummer 86, Sorana Cirstea, 6-4 6-2.

Door ANP - 10-10-2016, 18:43 (Update 10-10-2016, 18:43)

Voor Bertens was de partij in Linz het eerste optreden sinds ze op de US Open in augustus in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Kroatische Ana Konjuh. De Wateringse onderging vervolgens enkele testen waaruit bleek dat ze oververmoeid was. In overleg met haar coach Raemon Sluiter lastte ze toen een rustpauze in en liet ze de toernooien in de Chinese steden Wuhan en Peking schieten.