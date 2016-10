Hogenkamp laat Linz en Luxemburg schieten

LINZ - Richel Hogenkamp heeft maandag bij het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz moeten opgeven in haar partij tegen Sara Sorribes Tormo. De 24-jarige Nederlandse tennisster had de eerste set met 6-2 verloren van de Spaanse en trok zich vervolgens terug.

Door ANP - 10-10-2016, 16:26 (Update 10-10-2016, 16:26)

,,Na overleg met de fysio hebben we besloten om ons ook terug te trekken voor het toernooi in Luxemburg om zo schouder, nek en ribben rust te gunnen en te behandelen'', meldt Hogenkamp via Twitter. Hogenkamp had sinds het eind van de zomer twee ITF-toernooien in Koksijde en Clermont-Ferrand gewonnen. Het WTA-toernooi van Luxemburg begint volgende week.