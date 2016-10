Ter Mors met shorttrackers naar wereldbeker

UTRECHT - Jorien ter Mors gaat met de Nederlandse shorttrackploeg mee naar de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen, van 4 tot en met 6 november in Calgary en van 11 tot en met 13 november in Salt Lake City. Suzanne Schulting, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof, Rianne de Vries, Avalon Aardoom (alleen Calgary) en Tineke den Dulk (alleen Salt Lake City) zijn de andere geselecteerde vrouwen, zo maakte schaatsbond KNSB maandag bekend.

Door ANP - 10-10-2016, 15:38 (Update 10-10-2016, 15:38)

Ter Mors gaat ook dit seizoen shorttrack weer combineren met het langebaanschaatsen. De eerste twee wereldbekerwedstrijden kiest ze voor shorttrack, daarna geeft ze in de wereldbeker twee wedstrijden de voorkeur aan het langebaanschaatsen.

De mannenshorttrackploeg voor de wereldbekerwedstrijd in Calgary bestaat uit Daan Breeuwsma, Sjinkie Knegt, Dennis Visser, Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en Leon Bloemhof. In Salt Lake City nemen Adwin Snellink, Koen Slootweg en Tjerk de Boer de plaatsen van Visser, Hoogerwerf en Bloemhof in.