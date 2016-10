Motorcoureur Iannone ontbreekt ook in Japan

ANP Motorcoureur Iannone ontbreekt ook in Japan

MOTEGI - De Italiaanse motorcoureur Andrea Iannone moet ook de Grote Prijs van Japan overslaan. Uit medisch onderzoek bleek dat de ruggenwervel die de 27-jarige coureur uit het fabrieksteam van Ducati begin vorige maand brak, nog niet volledig is geheeld. Op advies van zijn dokter heeft Iannone besloten zijn rentree uit te stellen.

Door ANP - 10-10-2016, 13:13 (Update 10-10-2016, 13:13)

De Italiaan, die in augustus in Oostenrijk zijn eerste overwinning boekte in de MotoGP, hoopt over bijna twee weken in Australië op het circuit van Phillip Island weer te kunnen racen. Iannone kwam een maand geleden hard ten val tijdens de training in San Marino, met een gebroken ruggenwervel als gevolg. Hij kon daardoor niet meedoen aan de race op Misano en ontbrak twee weken later ook in Aragón.

Ducati heeft besloten geen vervanger te zoeken voor Iannone. Dat betekent dat alleen Andrea Dovizioso namens het team aan de start staat op het Japanse circuit van Motegi.