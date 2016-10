Kirui en Kiplagat winnen marathon van Chicago

CHICAGO - Tweevoudig wereldkampioen Abel Kirui uit Kenia heeft zondag de marathon van Chicago gewonnen. De 34-jarige atleet, die een zilveren medaille pakte bij de Spelen van 2012, kwam in een tijd van 2.11.23 over de finish. Hij was vier seconden sneller dan Dickson Chumba, de Keniaan die de marathon vorig jaar op zijn naam schreef. Landgenoot Gideon Kipketer kwam als derde over de meet.

Door ANP - 9-10-2016, 18:11 (Update 9-10-2016, 18:11)

Ook bij de vrouwen gingen de podiumplekken naar Kenia. Titelverdedigster Florence Kiplagat zette een tijd neer van 2.21.32. Edna Kiplagat deed bijna twee minuten langer over het parcours en noteerde de tweede tijd. De derde plaats was voor Valentine Kipketer.