ANP Etixx-QuickStep met Terpstra naar wereldtitel

DOHA - Wielerploeg Etixx-QuickStep heeft zondag in Doha de wereldtitel gepakt op het onderdeel ploegentijdrit voor merkenteams. De Belgische ploeg met daarin de Nederlander Niki Terpstra onttroonde titelverdediger BMC, dat als tweede eindigde. Het brons was voor Orica-BikeExchange. LottoNL-Jumbo was goed voor de vijfde tijd.

Door ANP - 9-10-2016, 16:56 (Update 9-10-2016, 16:56)

De ploeg van manager Patrick Lefevere was eerder in 2012 en 2013 onder de naam Omega Pharma - QuickStep de beste in de ploegdiscipline, maar de afgelopen twee jaar ging de titel naar BMC. Etixx was vorig jaar tweede. ,,Geweldig om deze titel voor de derde keer te veroveren'', zei Terpstra bij de NOS. ,,We wisten dat we dit jaar goede mannen in de ploeg hadden, maar die waren ook nog allemaal goed in vorm. We hadden er wel tien die hier hadden kunnen meerijden.''

De hitte in Qatar maakte het extra zwaar. ,,We vochten allemaal tegen onszelf'', vertelde de Duitse specialist Tony Martin, die afscheid nam van Etixx met een nieuwe wereldtitel. ,,Het was nog zwaarder dan verwacht. Vanaf kilometer tien reed je al tegen je limiet aan.'' Terpstra zag in de titel de beloning voor een serieuze voorbereiding op de titelstrijd, waarvoor acht van de achttien WorldTourteams hadden bedankt. ,,We hebben een trainingskamp gehad in België waarbij we bijvoorbeeld veel getraind hebben met rotondes, die hier veel liggen. Ik geloof dat ik er wel 500 heb gehad.''

Tweestrijd

Net als vorig jaar in Richmond, nu over de winderige wegen van Qatar, werd het een tweestrijd. Ditmaal was Etixx vanaf het begin net iets sneller. Op de streep hielden Terpstra, Martin, de Luxemburger Bob Jungels, de Belgen Yves Lampaert en Julien Vermote en de Duitser Marcel Kittel hun tegenstrevers elf seconden achter zich. Het Australische Orica gaf 37 seconden toe. Terpstra: ,,Het voelde de hele race goed, ook al is het zwaar. De tussentijden wezen ook uit dat het goed ging. Als je weet dat het om een wereldtitel gaat, kun je ook op dat laatste stuk nog iets extra's geven.''

Giant-Alpecin, met onder anderen Tom Dumoulin, werd zevende.