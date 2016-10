Van Aert wint GP Mario De Clercq

ANP Van Aert wint GP Mario De Clercq

RONSE - De Belgische veldrijder Wout van Aert heeft zondag in Ronse de GP Mario De Clercq gewonnen. De regerend wereldkampioen profiteerde op iets meer dan twee ronden van het einde van materiaalpech voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen reed solo aan de leiding en leek op weg naar een derde overwinning op rij, maar moest door een probleem met zijn pedaal te voet verder tot de materiaalpost en verloor kostbare tijd.

Door ANP - 9-10-2016, 16:55 (Update 9-10-2016, 18:10)

Van Aert soleerde daarom op en rond de Hotondberg naar de zege in de openingsmanche van de BVV Trofee, de opvolger van de Bpost Bank Trofee. Jens Adams schudde in de slotronde zijn landgenoot Michael Vanthourenhout af in de strijd om de tweede plaats en zij maakten het volledig Belgische podium compleet.

Van der Poel werd voor het eerst dit seizoen geklopt en moest genoegen nemen met de vierde plaats, op 55 seconden van de winnaar. Lars van der Haar finishte daar kort achter als zesde.

Mentaal gebroken

,,Ineens zat ik op de buis, zonder dat ik wist wat er aan de hand was'', reageerde Van der Poel. ,,Jammer dat het moet gebeuren, maar het hoort erbij. Na die pech was ik mentaal gebroken.''

De BVV Trofee telt in totaal acht wedstrijden en het klassement wordt berekend op basis van tijdsverschillen.