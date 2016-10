Kampong na ruime zege op Polen verder in EHL

BANBRIDGE - Kampong zit bij de laatste zestien clubs in de Euro Hockey League. De titelverdediger uit Utrecht versloeg zondag het Poolse Poznan met 7-1 en eindigde daardoor als eerste in groep A. Kampong had zaterdag het eerste pouleduel in het Noord-Ierse Banbridge al met 2-1 gewonnen van Holcombe HC uit Engeland.

Door ANP - 9-10-2016, 16:27 (Update 9-10-2016, 16:27)

Bij rust leidde Kampong met 5-0. Constantijn Jonker en Martijn Havenga scoorden allebei twee keer en ook Robbert Kemperman trof doel. Na de pauze was Havenga opnieuw trefzeker. De enige Poolse treffer kwam op naam van Oskar Bator, waarna Jasper Luijkx de eindstand bepaalde.

Kampong voegde zich als groepswinnaar bij de laatste zestien teams. Vorig seizoen won de club voor het eerst in de clubgeschiedenis de Euro Hockey League (EHL), het belangrijkste clubtoernooi in Europa. In 1986 haalde Kampong al wel de Europa Cup 1 binnen, dat is de voorloper van de EHL.