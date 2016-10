Murray pakt veertigste ATP-titel in Peking

ANP Murray pakt veertigste ATP-titel in Peking

PEKING - Tennisser Andy Murray heeft zondag zijn veertigste ATP-titel veroverd. In de Chinese hoofdstad Peking rekende de nummer twee van de wereld af met de veel lager geplaatste Grigor Dimitrov uit Bulgarije. De mondiale nummer twintig moest in twee sets zijn meerdere erkennen in de Schot: 6-4 7-6 (2).

Door ANP - 9-10-2016, 16:07 (Update 9-10-2016, 16:07)

Dimitrov werd direct in de eerste set op eigen service gebroken. Bij 5-5 in de tweede set wist de Bulgaar op een cruciaal moment in de wedstrijd toe te slaan en Murray te breken. De nummer één van de plaatsingslijst sloeg direct terug en in de beslissende tiebreak stelde de wisselvallig spelende Murray daarmee zijn titel veilig.

Murray won dit jaar onder meer Wimbledon en prolongeerde in Rio de Janeiro zijn olympische titel. Hij wil in de resterende weken van het seizoen een aanval doen op de eerste plaats van de wereldranglijst, die al geruime tijd in bezit is van Novak Djokovic.