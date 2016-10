Tola wint 4 Mijl van Groningen

GRONINGEN - De Ethiopische hardloper Tamirat Tola heeft zondag de dertigste editie van de 4 Mijl van Groningen gewonnen. De winnaar van het brons op de 10.000 meter bij de Olympische Spelen in Rio klokte 17.38 minuten en bleef zijn landgenoot Yigrem Demelash één seconde voor. Roy Hoornweg was op de tiende plaats de beste Nederlander in 18.17.

Door ANP - 9-10-2016, 15:05 (Update 9-10-2016, 15:05)

Bij de vrouwen zegevierde Viola Kibiwot voor de vijfde keer op rij. De Keniaanse won deze keer in 20.02 en kwam 22 tellen eerder over de meet dan haar landgenote Carolyne Jepkosgei. Marcella Herzog was de snelste Nederlandse; ze werd zevende in 21.32.