ANP Frodeno en Ryf op herhaling in Hawaii

KONA - De Duitse triatleet Jan Frodeno heeft zaterdag (plaatselijke tijd) zijn wereldtitel op de ironman geprolongeerd. De 35-jarige duursporter deed dat op Hawaii, de bakermat van de uitputtingsslag over 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. Frodeno liep op de afsluitende marathon weg uit een kopgroep van zeven man en finishte in 8 uur, 6 minuten en 30 seconden.

Door ANP - 9-10-2016, 7:51 (Update 9-10-2016, 7:51)

De Zwitserse Daniela Ryf won evenals vorig jaar de wedstrijd bij de vrouwen. Ze legde de slopende afstand af in een parcoursrecord van 8.46.46 en had meer dan 23 minuten voorsprong op haar eerste concurrente. Dat was niet Yvonne van Vlerken. De Nederlandse favoriete gaf tijdens het looponderdeel de strijd op. Ze lag toen al op minuten achterstand.