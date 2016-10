Darter Van Gerwen wint WGP voor derde keer

ANP Darter Van Gerwen wint WGP voor derde keer

DUBLIN - Michael van Gerwen heeft zaterdag voor de derde keer de World Grand Prix op zijn naam geschreven. In de finale in Dublin rekende de Brabander zaterdag af met de Schotse wereldkampioen Gary Anderson. Van Gerwen won met 5-2 en kan zo de hoofdprijs van 110.000 euro bijschrijven. Eerder won hij het toernooi in 2012 en 2014.

Door ANP - 8-10-2016, 23:00 (Update 8-10-2016, 23:00)

Tegen Anderson begon de 27-jarige Nederlander erg overtuigend. Van Gerwen gaf de eerste drie sets maar twee legs weg: 3-0, 3-1 en 3-1. In de eerste set kwam hij tot een gemiddelde met drie pijlen van 103,7 punten. Anderson kwam daarna beter in de partij, won de vierde en zesde set, maar Van Gerwen kwam geen moment in de problemen en voorkwam dat de finale spannend werd: 5-2.

Van Gerwen had vorig jaar verloren van de Schot Robert Thornton in de finale van de World Grand Prix, waar darters beginnen en eindigden met een dubbel. Andere Nederlanders wisten dit toernooi, dat sinds 1998 wordt georganiseerd, nog niet te winnen.