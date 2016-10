Kramer en Verbij al vroeg in vorm

ANP Kramer en Verbij al vroeg in vorm

INZELL - Sven Kramer beschikt vroeg in het seizoen al over goede vorm. De schaatser van LottoNL-Jumbo was zaterdag in een trainingswedstrijd de snelste op de 3000 meter en bracht het baanrecord naar 3.39,02. Voor Kramer was het overigens ook een persoonlijke snelste tijd op de 3000 meter, een afstand die de mannen niet in officieel wedstrijdverband schaatsen. Ook Kramers teamgenoot Patrick Roest was razendsnel. Hij finishte in 3.39,33 en haalde daarmee ruim zes seconden van zijn pr af.

Door ANP - 8-10-2016, 19:15 (Update 8-10-2016, 19:15)

Kai Verbij was de snelste op de 1000 meter. De schaatser van Team Plantina dook als enige onder de 1.09 met 1.08,86. Kjeld Nuis reed de tweede tijd met 1.09,49. Verbij's ploeggenoot Ronald Mulder zette met 35,01 de beste tijd op de 500 meter neer. Hij was daarmee ruim sneller dan de Pool Arthur Was (35,19) en zijn broer Michel Mulder (35,21).