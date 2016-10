Ferrari zet Vettel onder druk

SUZUKA - Teambaas Maurizio Arrivabene van Ferrari heeft zijn Duitse coureur Sebastian Vettel onder druk gezet. In een interview met de Italiaanse televisie riep Arrivabene zaterdag dat de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 zich volledig moet focussen op zijn werk in de auto. ,,Soms moeten we hem daar wel eens aan herinneren'', aldus de teambaas, die vindt dat Vettel zich te veel met andere zaken bezighoudt.

Door ANP - 8-10-2016, 12:05 (Update 8-10-2016, 12:05)

Het contract van Vettel bij Ferrari loopt eind volgend jaar af. Over verlenging wil Arrivabene voorlopig niet praten. ,,Iedereen moet zijn plaats en salaris verdienen'', merkte hij fijntjes op. Vettel (29) domineerde van 2010 tot en met 2013 met Red Bull de Formule 1. Een jaar later verruilde de Duitser de Oostenrijkse renstal voor Ferrari.

Vorig jaar schreef Vettel drie grands prix op zijn naam in de rode bolide, maar dit seizoen heeft hij zijn Italiaanse team nog niet aan een overwinning kunnen helpen. En dat doet pijn bij Ferrari en in autominnend Italië. ,,We stellen hoge eisen aan onszelf'', zei Vettel zaterdag. ,,En als we daar niet aan voldaan, balen we daar zelf het meeste van.''