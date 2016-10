Amerikanen verslaan Cuba in Havana

HAVANA - De Amerikaanse voetballers hebben in Havana de eerste vriendschappelijke confrontatie in 69 jaar met Cuba gewonnen. De ploeg van bondscoach Jürgen Klinsmann zegevierde vrijdagavond in de hoofdstad van het eiland met 2-0, dankzij doelpunten in de tweede helft van Chris Wondolowski en Julian Green. Het historische oefenpotje, de eerste tussen beide landen sinds 1947, wordt gezien als een nieuwe stap in de verbetering van de relaties tussen de Verenigde Staten en Cuba.

Door ANP - 8-10-2016, 10:10 (Update 8-10-2016, 10:10)

Beide voetbalteams kwamen elkaar de afgelopen jaren wel tegen in de WK-kwalificatie en het toernooi om de Gold Cup, maar een vriendschappelijke wedstrijd organiseren zat er decennialang niet in vanwege de kille relatie tussen Cuba en de Verenigde Staten.

De Cubaanse voetballers boden de hoger aangeslagen Amerikanen aardig partij op de slechte grasmat in Havana. Het gastland raakte in de tweede helft twee keer de paal.