Finale in Tokio tussen Goffin en Kyrgios

ANP Finale in Tokio tussen Goffin en Kyrgios

TOKIO - De finale van het ATP-toernooi in Tokio gaat tussen David Goffin en Nick Kyrgios. Zowel de Belg als de Australiër verraste in de halve finale een hoger ingeschaalde opponent. Goffin klopte de Kroaat Marin Cilic, Kyrgios was te sterk voor Gaël Monfils uit Frankrijk. Zondag maken ze in de finale uit wie Stan Wawrinka opvolgt als winnaar in Tokio.

Door ANP - 8-10-2016, 8:59 (Update 8-10-2016, 8:59)

De als vijfde geplaatste Goffin versloeg met Cilic de nummer vier van de plaatsingslijst (7-5 6-4). De Belgische nummer veertien van de wereldranglijst aast in Tokio op zijn derde ATP-titel. In 2014 schreef Goffin de toernooien van Metz en Kitzbühel op zijn naam.

Kyrgios, als zesde geplaatst op het Japanse hardcourt, rekende met twee keer 6-4 af met Monfils, de nummer twee van de plaatsingslijst. De 21-jarige Australiër was dit jaar al de beste op de toernooien van Atlanta en Marseille. Kyrgios klom mede daardoor op naar de vijftiende plek op de wereldranglijst.