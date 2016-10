Handbalsters verslaan ook Servië

ANP Handbalsters verslaan ook Servië

EINDHOVEN - De Nederlandse handbalsters hebben vrijdag ook hun tweede wedstrijd op het Holland Tournament in Eindhoven gewonnen. De nummer vier van de Olympische Spelen in Rio versloeg Servië met 31-29. Oranje had donderdag in de eerste wedstrijd overtuigend afgerekend met het Nederlands B-team (30-19).

Door ANP - 7-10-2016, 20:32 (Update 7-10-2016, 20:32)

De nieuwe bondscoach Helle Thomsen zag haar ploeg in de eerste helft vrij overtuigend afstand nemen van de Servische ploeg. Met een comfortabele voorsprong van 16-11 zocht Nederland de kleedkamer op. In de tweede helft leek er aanvankelijk weinig aan de hand en handhaafde de thuisploeg de voordelige marge van vijf doelpunten, maar in de slotfase kwam Servië sterk terug.

Met nog één minuut te spelen was de bezoekende ploeg teruggekomen tot 29-28 en waren scores van Angela Malestein en Sanne van Olphen nodig om de overwinning veilig te stellen.