Dimitrov is Nadal eindelijk de baas

PEKING - Tennisser Rafael Nadal is er niet in geslaagd de laatste vier te bereiken bij het China Open, het ATP-toernooi van Peking. De Bulgaar Grigor Dimitrov beleefde een primeur. Nooit eerder versloeg hij de Spanjaard, maar vrijdag was het zo ver: 6-2 6-4. Dimitrov gaat strijden met de Canadees Milos Raonic om een plaats in de finale.

Door ANP - 7-10-2016, 18:04 (Update 7-10-2016, 18:04)

Nadal, de nummer twee van de plaatsingslijst in de Chinese hoofdstad, stapte ontevreden de baan af, maar hoopt zich te herpakken voor het Masters-toernooi van Shanghai van volgende week. ,,Als je vijf servicegames verliest, win je een partij als deze niet'', zei de Spanjaard. ,,Ik ben blijven vechten tot de laatste bal, maar die slechte opslag bleef in mijn hoofd meespelen. Als je zo speelt en terecht verliest, moet je je snel richten op het volgende toernooi.''

Dimitrov begon ook niet voortvarend want ook zijn eerste twee opslagbeurten gingen verloren. Maar zijn zege, de eerste in acht ontmoetingen met Nadal, kwam er niet door in gevaar.