Verstappen vierde in tweede vrije training

ANP Verstappen vierde in tweede vrije training

SUZUKA - Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training bij de Grand Prix van Japan de vierde tijd genoteerd. De Nederlandse Formule 1-coureur klokte op het circuit in Suzuka 1.33,061, en was daarmee rapper dan eerder op de dag in de eerste training (zesde in 1.34,379).

Door ANP - 7-10-2016, 8:11 (Update 7-10-2016, 9:14)

Nico Rosberg zette tot twee keer toe de beste tijd (1.32,431 en 1.32,250) neer. De Duitser, leider in de WK-stand, liet zijn Britse ploeggenoot Lewis Hamilton van Mercedes net achter zich: 1.32,646 en 1.32,322. De Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) noteerde in de tweede vrije training de derde tijd. In de eerste vrije training was zijn Duitse ploegmaat Sebastian Vettel nog rapper, maar die werd nu vijfde.

Daniel Ricciardo was in de eerste vrije training sneller dan Red Bull-ploeggenoot Verstappen, maar in de tweede vrije training waren de rollen omgedraaid en kwam de Australiër met 1.34,150 niet verder dan de twaalfde tijd.

Rosberg heeft in de WK-stand 23 punten voorsprong op Hamilton. De Grote Prijs van Japan is de zeventiende race (van in totaal 21) van het seizoen. Vettel moet zondag drie plaatsen naar achteren in de startopstelling. De Duitser wordt gestraft omdat hij afgelopen week in de Grand Prix van Maleisië de achterkant van de Mercedes van Rosberg ramde.