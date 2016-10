Van Gerwen ook in halve finale Dublin

ANP Van Gerwen ook in halve finale Dublin

DUBLIN - Darter Michael van Gerwen is de derde halvefinalist op de World Grand Prix in Dublin. De Brabantse wereldkampioen van 2014 versloeg donderdag in de kwartfinale de Australiër Simon Whitlock: 3-1. De twee waren aan elkaar gewaagd, maar Van Gerwen bleek vooral in de vierde set ijzersterk en liep gestaag bij Whitlock weg.

Door ANP - 6-10-2016, 22:20 (Update 6-10-2016, 22:48)

In de halve finales staan twee Nederlanders. Raymond van Barneveld plaatste zich eerder op de avond overtuigend voor de volgende ronde door Benito van de Pas in een Nederlands onderonsje met 3-0 te verslaan. 'Barney' stond dit toernooi nog geen set af en was ook in de kwartfinale oppermachtig. De Hagenaar won het toernooi in Dublin nog nooit.

De Engelsman Dave Chisnall bereikte donderdag als eerste de halve finales door van de Noord-Ier Daryl Gurney te winnen: 3-1. De laatste kwartfinale gaat tussen de Schot Gary Anderson en de Belg Kim Huybrechts.

Het toernooi in Dublin heeft een prijzenpot van 450.000 euro. Voor de eindwinnaar ligt een geldbedrag van ruim 110.000 euro klaar. Bij het toernooi in Ierland moeten de spelers beginnen en eindigen met een dubbel.