ANP Cats technisch directeur zwembond

NIEUWEGEIN - André Cats gaat vanaf 1 november aan de slag als technisch directeur bij zwembond KNZB. Hij moet sturing gaan geven aan het topsportbeleid en talentonwikkeling en is eindverantwoordelijk voor alle topsportdisciplines, meldt de bond donderdag.

Door ANP - 6-10-2016, 16:03 (Update 6-10-2016, 16:03)

Van 1996 tot 2008 werkte de nu 48-jarige Cats ook al bij de KNZB, waar hij meerdere functies uitvoerde. Daarna ging hij aan de slag bij sportkoepel NOC*NSF. Cats was chef de mission van de paralympische Nederlandse ploeg, die afgelopen zomer in Rio de Janeiro succesvol was.

,,De KNZB staat aan de start van een nieuwe olympische cyclus. Ik kijk er naar uit om met gemotiveerde mensen een sterk team te gaan vormen en te gaan werken aan de best denkbare organisatie in een optimaal topsportklimaat, gericht op het winnen van zoveel mogelijk medailles op EK, WK en Olympische Spelen in zowel de komende vier jaar als op lange termijn'', zegt Cats.