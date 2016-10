Geblesseerde Nishikori ontbreekt in Singapore

TOKIO - Tennisser Kei Nishikori heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi in Shanghai. De nummer vijf van de wereldranglijst kampt met een spierblessure in zijn bil, deze week opgelopen tijdens het ATP-toernooi van Tokio. In eigen land moest Nishikori geblesseerd opgeven tijdens zijn partij in de tweede ronde tegen de Portugees João Sousa.

De in Azië razend populaire tennisser hoopte op tijd fit te zijn voor de Shanghai Masters, het toernooi dat zondag begint. Via de sociale media kwam Nishikori donderdag echter met slecht nieuws voor zijn fans. ,,Uit onderzoek is gebleken dat ik een spier heb verrekt. De dokter adviseert rust te nemen en goed te herstellen'', aldus de Japanner. ,,Ik ga er alles aan doen om klaar te zijn voor het slot van het seizoen, maar kan helaas niet meedoen in Shanghai.''

Nishikori moet zich nog zien te kwalificeren voor de World Tour Finals, half november in Londen.