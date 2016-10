Volleybalbond FIVB bouwt op 73-jarige Graça

BUENOS AIRES - De internationale volleybalbond FIVB staat ook de komende acht jaar onder leiding van Ary Graça. De 73-jarige Braziliaan werd woensdagavond op het congres van de FIVB in Buenos Aires herkozen als voorzitter. Graça, die deze functie sinds 2012 bekleedt, had geen tegenstander en mag zich nu tot en met 2024 de hoogste man in de volleybalwereld noemen.

Door ANP - 6-10-2016, 8:18 (Update 6-10-2016, 8:18)

Graça maakte zelf in de jaren zestig deel uit van het Braziliaanse volleybalteam. Hij volgde in 2012 de Chinees Wei Jizhong op als voorzitter van de FIVB. ,,Volleybal zit in een gouden tijdperk van succes'', zei Graça in Buenos Aires, waar de zeventiger werd geroemd om zijn innovatieve visie. ,,Het is een eer voor mij om verder te mogen bouwen op dit succes en onze sport naar nog grotere hoogtes te stuwen. Er zit geen limiet aan de evolutie van volleybal, geen limiet aan ons succes en geen limiet aan het aantal mensen dat we kunnen inspireren.''