Mercedes vindt oorzaak kapotte motor Hamilton

ANP Mercedes vindt oorzaak kapotte motor Hamilton

SUZUKA - Mercedes heeft de oorzaak gevonden voor de motorpech die Lewis Hamilton zondag trof tijdens de Grote Prijs van Maleisië. De Britse wereldkampioen in de Formule 1 reed op het circuit van Sepang onbedreigd aan kop, toen met nog vijftien rondes te gaan plotseling zijn Mercedes-motor ontplofte. Uitgebreide analyses en onderzoeken leerden de Duitse renstal dat dit werd veroorzaakt door een fout in de lagers van het motorblok.

Door ANP - 6-10-2016, 7:50 (Update 6-10-2016, 8:01)

,,Dit gebeurde zonder waarschuwing na 618 kilometer rijden en werd voorafgegaan door het wegvallen van de oliedruk'', schrijft Mercedes op Twitter. Op het rechte stuk bij start/finish sloegen vervolgens de vlammen uit de achterkant van Hamiltons bolide. Dankzij het drama voor de Brit schoven de Red Bulls van Daniel Ricciardo en Max Verstappen op naar de eerste en tweede plaats. Nico Rosberg, de Duitse teamgenoot van Hamilton, eindigde als derde en sloeg zo aan kop van de WK-stand een gat van 23 punten met zijn Britse rivaal.

Hamilton, die al voor de derde keer dit seizoen werd getroffen door motorisch leed, gebruikt komend weekeinde in Japan de motor die hij eerder in Singapore al in zijn auto had liggen. De teams van Force India, Williams en Manor, allemaal klant bij Mercedes, moeten voorlopig wachten op de verbeterde motoren die hen was beloofd. Eigenlijk zouden ze op Suzuka al de beschikking krijgen over aangepaste krachtbronnen, maar de problemen bij Hamilton zorgen voor uitstel daarvan.

Hamilton (31) heeft nog vijf grands prix om iets te doen aan zijn achterstand op Rosberg. De Duitser werd de afgelopen twee jaar steeds verslagen door zijn teamgenoot in de strijd om de wereldtitel.