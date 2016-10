Sjarapova haalt uit naar tennisfederatie

ANP Sjarapova haalt uit naar tennisfederatie

NEW YORK - Maria Sjarapova voelt zich gebruikt door de Internationale Tennisfederatie ITF rondom haar dopingschorsing. ,,Of de ITF mij als voorbeeld wilde stellen? Dat wilde ik nooit geloven, maar inmiddels denk ik dat wel'', zei ze in een interview bij de Charlie Rose Show op de Amerikaanse televisie.

Door ANP - 5-10-2016, 13:27 (Update 5-10-2016, 13:27)

De Russische tennisster reageerde met haar beschuldiging op het besluit van het internationale sporttribunaal CAS, dat haar dopingschorsing wegens het gebruik van het medicijn meldonium terugbracht van 24 naar 15 maanden. Dit betekent dat ze vanaf april 2017 weer de tennisbaan op mag.

,,Ik kreeg een schorsing van 24 maanden, maar de ITF wilde me eigenlijk voor vier jaar schorsen'', zei Sjarapova. ,,Tijdens mijn zaak werd ik ondervraagd door een arbitragecommissie die gekozen was door de ITF, de partij waarmee ik een conflict heb. Noemen ze dat neutraal? Ik dacht het niet. Het CAS is neutraal en dit is wat zij beslist hebben.''