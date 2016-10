Démare wint Mémorial Frank Vandenbroucke

BINCHE - De Franse wielrenner Arnaud Démare heeft dinsdag in Wallonië de Mémorial Frank Vandenbroucke op zijn naam geschreven. In een lange sprint versloeg de coureur van FDJ de Tsjech Zdenek Stybar. Een paar seconden na het tweetal kwam de Belg Jürgen Roelandts als derde over de streep. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet, eveneens uit België, eindigde als vierde.

Door ANP - 4-10-2016, 17:59 (Update 4-10-2016, 17:59)

De Deen Lars Bak en de Noor Vegard Stake Laengen gingen er dinsdag samen al snel vandoor. Het duo begon in de eindfase met een voorsprong van 4,5 minuten aan de eerste van de vier slotrondes van 16 kilometer in Binche, inclusief twee kasseistroken en een oplopende weg naar de finish. Bij het ingaan van de laatste omloop werd het tweetal opgeslokt door het peloton waarna alle aandacht uitging naar de sprinters. Démare, die in maart Milaan-Sanremo won, bleek deze keer de slimste en de snelste.

De eendaagse koers over bijna 195 kilometer tussen Binche, Chimay en weer Binche is vernoemd naar Frank Vandenbroucke, de Belgische wielervedette die in 2009 overleed. Vorig jaar won Ramon Sinkeldam.