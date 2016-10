Sporttribunaal vermindert schorsing Sjarapova

LAUSANNE - Het internationaal sporttribunaal CAS heeft de schorsing van de Russische tennisster Maria Sjarapova ingekort tot eind april, zo werd dinsdag door het tribunaal meegedeeld. De internationale tennisfederatie ITF legde de Russische vijfvoudig grandslamwinnares in juni een schorsing van twee jaar op wegens het gebruik van het verboden middel meldonium.

Door ANP - 4-10-2016, 15:05 (Update 4-10-2016, 15:47)

Het CAS benadrukte dat vooral de mate van schuld van Sjarapova door het tribunaal beoordeeld is. ,,Sjarapova valt enige schuld te verwijten en daardoor is een schorsing van vijftien maanden voldoende'', oordeelde het CAS. ,,Bovendien heeft ze, ondanks het bewijs, nooit het gebruik van het hartmedicijn ontkend. Sjarapova heeft zich altijd open en eerlijk opgesteld.''

De Russin had in maart zelf onthuld dat ze tijdens de Australian Open was betrapt op het gebruik van het verboden medicijn meldonium. Dat middel staat sinds 1 januari op de dopinglijst, omdat het ook een prestatiebevorderende werking heeft. De tennisster zei kort nadat ze was betrapt, dat ze het medicijn al tien jaar op doktersvoorschrift gebruikte en niet wist dat het sinds januari verboden is. Ze ging vrijwel direct tegen de schorsing in beroep bij het CAS. De tennisdiva, die 35 toernooien op de WTA-tour won, vond de straf te zwaar.

Het CAS stelde het definitieve besluit in de dopingzaak meerdere malen uit. Het tribunaal zou aanvankelijk op 18 juli uitspraak doen.