Mercedes stapt mogelijk in Formule E

ANP Mercedes stapt mogelijk in Formule E

LONDEN - Formule 1-renstal Mercedes stapt mogelijk in de Formule E, het kampioenschap voor elektrische sportwagens. De renstal van Lewis Hamilton en Nico Rosberg heeft een optie voor het seizoen 2018-2019, maakte Mercedes dinsdag bekend.

Door ANP - 4-10-2016, 13:23 (Update 4-10-2016, 13:23)

,,Mercedes en de Formule E zijn overeengekomen dat de autofabrikant mogelijk ook in de elektrische bolides stapt'', valt in het persbericht te lezen. ,,Mercedes gaat zich nog buigen over een definitieve deelname.''

In het vijfde seizoen van de Formule E komen twee plekken vrij vanwege het nieuwe format. Een coureur beschikt dan niet langer over twee wagens, maar moet de hele race met één auto doen. Mede daardoor wordt het aantal teams uitgebreid naar twaalf.